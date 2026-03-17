Servidores da Saúde terão novos reajustes salariais a partir de março de 2026

O Governo do Estado da Bahia dá continuidade, em 2026, à política de valorização dos servidores da saúde com a aplicação de novas parcelas dos reajustes salariais previstos na Lei nº 14.893, sancionada no ano passado, e no Projeto de Lei (PL) nº 25.918, também de 2025. As medidas garantem uma recomposição remuneratória escalonada de até 13,63% para a categoria.

Para os servidores do Grupo Ocupacional Serviços Públicos de Saúde (GOSPS), serão aplicadas duas parcelas em 2026: uma de 4% a partir de março e outra de 2,5% a partir de junho. O reajuste prevê ganho acumulado de 13,63%.

Entre os servidores do Grupo Administrativo, que atuam na Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), serão beneficiados os profissionais das carreiras de Analista Técnico, Auxiliar Administrativo, Técnico Administrativo e Jornalista, além de ocupantes de cargos comissionados.

Os percentuais serão aplicados de forma diferenciada entre as carreiras do Grupo Administrativo. Para os auxiliares e técnicos administrativos, está previsto reajuste de 5,45% em abril de 2026, compondo um ganho acumulado de 12,96%.

Já para os analistas técnicos e jornalistas, o reajuste será de 8,96% também em abril de 2026, alcançando igualmente 12,96% de ganho acumulado. No caso dos jornalistas, haverá ainda reajuste adicional nas gratificações, incluindo a Gratificação por Competência (GPC). Para os cargos comissionados, o reajuste será de 5% em abril de 2026, dentro de um ganho acumulado de 10,25%.

Além disso, em março de 2026 também será aplicado reajuste de 4% na Gratificação de Incentivo ao Desempenho (GID), componente importante da remuneração dos trabalhadores da saúde.

No caso dos servidores inativos, os índices serão aplicados conforme as regras vigentes na data da aposentadoria. Os reajustes serão incorporados automaticamente à folha de pagamento, de acordo com o calendário definido para cada categoria.

As medidas integram a política de valorização das carreiras do grupo saúde conduzida pelo Governo do Estado, reconhecendo o papel estratégico dos servidores na garantia da assistência à população e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia.

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