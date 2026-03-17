Procon-BA anuncia aquisição de tecnologia avançada para identificar combustível adulterado em postos do Estado

Com investimento total de R$600 mil, espectrofotômetros permitirão análises rápidas durante fiscalizações e serão apresentados nesta quarta-feira (18) à imprensa; Acordo de Cooperação Técnica será assinado com a ANP para ampliar atuação conjunta nas fiscalizações.

Diante o recente cenário de fraudes e de alta de preços, a Bahia passa a contar com um novo instrumento tecnológico para fiscalizar o mercado de combustíveis. Na quarta-feira, 18 de março, o Governo do Estado, através da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), apresenta oficialmente à imprensa o espectrofotômetro FTIR-630, equipamento de alta precisão capaz de identificar combustível adulterado de forma rápida durante operações de fiscalização. A cerimônia ocorrerá às 11h, na sede do Procon, em Salvador.

A princípio, o Procon-BA vai focar o uso do equipamento nos combustíveis. Com o investimento total de R$ 600 mil, a apresentação dos dois equipamentos adquiridos será acompanhada da assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica e Operacional entre a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), por meio do Procon Bahia, e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A parceria prevê troca de informações, capacitação técnica e atuação conjunta nas fiscalizações do setor de combustíveis em todo o estado.

O espectrofotômetro modelo FTIR-630 permite realizar análises da composição química do combustível e de bebidas alcoólicas por meio de uma tecnologia que detecta alterações como diluição com solventes, adição irregular de substâncias ou uso indevido de corantes. A principal vantagem é que o resultado pode ser obtido praticamente na hora, o que permite aos fiscais interditar imediatamente combustíveis adulterados durante as fiscalizações in loco.

A iniciativa chega em um momento de atenção no mercado internacional de petróleo, marcado por instabilidade geopolítica e pressão sobre os preços. Para o superintendente do Procon-BA, Tiago Venâncio, este cenário aumenta as preocupações com repasses abusivos e fraudes na qualidade dos combustíveis, práticas que prejudicam diretamente os consumidores. “Em um momento de instabilidade no mercado e pressão sobre os preços, vamos trazer mais tecnologia, agilidade e precisão nos resultados das amostras coletadas. Muito importante investir, capacitar e estruturar nossa equipe para ampliar a cobertura fiscalizatória e a proteção dos consumidores no estado”, enfatizou ele, que também destaca a função do equipamento em coibir a concorrência desleal entre postos e garantir mais transparência nas relações de consumo.

Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

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