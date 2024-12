PRF apreende drogas, cigarros eletrônicos, smartphones e notebooks durante operação na BR-116

Durante a Operação Conatus, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) , policiais intensificaram a fiscalização no km 429 da BR-116, trecho do município de Feira de Santana (BA). A ação, que contou com o apoio do Grupo de Operações com Cães, resultou em apreensões significativas envolvendo crimes de descaminho, contrabando e tráfico de drogas.

No decorrer das abordagens a ônibus de transporte de passageiros, os policiais apreenderam 32 cigarros eletrônicos sem documentação legal, configurando crime de contrabando, e 22 aparelhos eletrônicos transportados sem nota fiscal, caracterizando descaminho.

Além disso, o uso do cão farejador K9 Umbro foi essencial na localização de drogas em duas ocorrências: na primeira, foram encontrados 1,1 Kg de maconha, ocultados em um enfeite em formato de chave; na segunda, foram apreendidos 2,1 kg de cocaína, escondidos na bagagem de um passageiro.

Os policiais têm intensificado as fiscalizações para combater o tráfico de drogas, o contrabando e outros crimes que impactam diretamente a sociedade, aproveitando a alta circulação de veículos em períodos festivos. Duas pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis. Os produtos apreendidos foram entregues à Receita Federal em Feira de Santana, onde serão tomadas as providências legais. Informações e Foto: PRF

