Clube da Energia – A Solução Inteligente para Fugir da Conta de Luz e dos Juros Abusivos

Jequié e Gandu receberam uma nova alternativa para empresas que buscam

economia e segurança na aquisição, manutenção e monitoramento de usinas de

energia solar. Nos últimos anos, o cenário econômico brasileiro tem pesado no bolso dos

empresários. Entre a alta conta de luz e os altos custos de financiamento, os

empresários se perguntam: Existe uma solução mais viável e segura para minha

empresa? A resposta é sim, e ela chegou em Jequié: o Clube da Energia!

Imagina não precisar investir nada para ter uma usina na sua casa? Nem pagar

financiamento em bancos, com direito à serviços de manutenção e

monitoramento, economizando em torno de 20% na contratação, e no final do

contrato a usina ser 100% sua?

V

Jequié e Gandu receberam uma nova alternativa para empresas que buscam economia e segurança na aquisição, manutenção e monitoramento de usinas de energia solar. Nos últimos anos, o cenário econômico brasileiro tem pesado no bolso dos empresários. Entre a alta conta de luz e os altos custos de financiamento, os empresários se perguntam: Existe uma solução mais viável e segura para minha empresa? A resposta é sim, e ela chegou em Jequié: o Clube da Energia! Imagina não precisar investir nada para ter uma usina na sua casa? Nem pagar financiamento em bancos, com direito à serviços de manutenção e monitoramento, economizando em torno de 20% na contratação, e no final do contrato a usina ser 100% sua? A resposta é sim, e ela chegou em Jequié: o Clube da Energia! Imagina não precisar investir nada para ter uma usina na sua casa? Nem pagar financiamento em bancos, com direito à serviços de manutenção e monitoramento, economizando em torno de 20% na contratação, e no final do contrato a usina ser 100% sua? Você pode dizer: Isso não existe! Mas o Clube da Energia diz: Pense inteligente e deixe sua conta de luz com a gente! Diferente do modelo mais comum, onde você troca a conta de energia pelo pagamento do financiamento, no Clube da Energia você economiza de imediato. O Clube da energia instala a usina no seu imóvel sem custo algum, no momento que o contrato é assinado.

A assinatura garante todos os serviços do clube, com direito à um bônus:

No final do contrato, a usina será 100% sua sem nenhum custo

Por que o Clube da Energia é Diferente?

O Clube da energia é um Serviço

Aqui, você contrata um serviço, e no final do contrato a Usina é 100% sua.

O Clube da energia cuida de tudo: Limpeza, manutenção e até da sua conta na

Coelba, pra você não se preocupar com nada!

Segurança e Propriedade:

Ao contrário de outras soluções, a usina solar instalada pelo Clube da

Energia fica dentro da sua propriedade, evitando golpes e garantindo total

controle e segurança. ● Serviços para Todos

Além de ajudar empresas a conquistar sua própria usina, o Clube da

Energia oferece serviços para quem já possui sistemas de energia solar

instalados. Com o Clube da Energia, sua empresa não apenas economiza, mas também opera com tranquilidade, sabendo que há uma equipe especializada cuidando de cada detalhe. Quer saber mais? Entre em contato pelo telefone (73) 3046-5915 e conheça todos os benefícios que o Clube da Energia pode oferecer para o seu negócio.





Comentários no Facebook:

Comentários