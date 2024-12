Deputado Hassan defende implantação do Parque do Vaqueiro em Aiquara

Destacando a vaquejada como prática de relevante interesse econômico e cultural, o deputado municipalista Hassan (PP) solicitou ao governador Jerônimo Rodrigues e ao secretário da Agricultura da Bahia, Wallison Oliveira Torres, através de indicação protocolada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a implantação do Parque do Vaqueiro no município de Aiquara. De acordo com o parlamentar, “a implantação desse equipamento representa o resgate cultural e excelente oportunidade de revitalização econômica para Aiquara e região, gerando empregos e renda”.

O deputado chama a atenção para o fato de que Aiquara tem vocação para a agropecuária, entendendo que “a implantação do Parque do Vaqueiro no município vai fomentar a atividade agropecuária em toda região”. Ele avalia que esse equipamento público poderá ser utilizado para a realização de feiras, exposições e eventos relacionados ao setor, incentivando a troca de conhecimentos, tecnologias e boas práticas entre produtores locais e visitantes. “Isso contribuirá para o desenvolvimento sustentável da economia rural na região”, pontua Hassan.

Ele frisa que as vaquejadas atraem visitantes de diferentes partes do estado e do país. “Tradicionalmente, durante os dias de festividade a economia local é significativamente movimentada, beneficiando setores como os de hospedagem, alimentação e comércio em geral, gerando emprego e renda para a população”, destaca o deputado.

O autor da indicação pondera que a criação do Parque do Vaqueiro possibilitará a expansão e valorização da modalidade esportiva conhecida como Equiprovas (provas hípicas de tambores, balizas, etc), que tradicionalmente ocorre no interior da Bahia. “Estas atividades não só preservam e divulgam práticas esportivas tradicionais, mas também incentivam jovens e adultos, promovendo o bem-estar e a integração social”, explica Hassan.

O parlamentar considera que, “além de resgatar uma tradição cultural valorizada pelos habitantes de Aiquara, a implantação do Parque do Vaqueiro será um marco de progresso e valorização cultural para toda a região, oferecendo múltiplas oportunidades de desenvolvimento econômico e social”.

Comentários no Facebook:

Comentários