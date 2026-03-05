Prefeitura de Jequié inicia obras de contenção de encostas na Avenida dos Operários para reforçar a segurança dos moradores

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura, deu início nesta terça-feira, 3, às obras de contenção de encostas na Avenida dos Operários, importante via que liga os bairros São José, Pompílio Sampaio e Jequiezinho. A intervenção ocorre em um trecho, logo após a histórica Ponte de Newton, que apresentou desgastes severos após o período das fortes chuvas que atingiram a cidade, exigindo uma resposta técnica e estruturada das equipes de serviços. O trabalho é parte dos investimentos contínuos da administração municipal para prevenir riscos de deslizamentos e fortalecer a proteção das famílias que residem situadas nas áreas mais vulneráveis.

A intervenção vem sendo executada por meio do sistema superadobe, que consiste na aplicação de sacos preenchidos com solo argiloso empilhados, compactados de forma técnica e, em seguida, é realizada a cobertura em concreto usinado. Essa técnica já foi aplicada com sucesso em intervenções semelhantes nos bairros Cidade Nova, Joaquim Romão, Brasil Novo e Campo do América, demonstrando sua eficácia na redução dos riscos associados a instabilidades nos terrenos inclinados. A escolha pelo superadobe contribui para integrar soluções de engenharia com uma abordagem sustentável e resistente às intempéries. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Lucindo Menezes, a obra é uma resposta direta às demandas da população local e à necessidade de reforçar a segurança diante dos impactos das chuvas. Informações e Foto: SECOM/PMJ

