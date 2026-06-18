PRF dará início à megaoperação São João 2026 nas rodovias federais da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia dará início, entre os dias 19 e 25 de junho, à Operação São João 2026, uma das principais etapas da Operação Festejos Juninos 2026, que teve início em 1º de junho e seguirá até julho em todo o estado.

A ação integra o planejamento nacional da PRF para períodos de grande movimentação nas rodovias federais e tem como objetivo reduzir a violência no trânsito, prevenir sinistros graves e combater a criminalidade durante o ciclo junino, período marcado pelo intenso deslocamento de pessoas em direção aos municípios do interior baiano.

Os festejos juninos são uma das manifestações culturais mais importantes do Nordeste e provocam mudanças significativas na dinâmica das rodovias federais. Na Bahia, o fenômeno é ainda mais expressivo em razão da dimensão territorial do estado e da tradição de deslocamento de milhares de pessoas dos grandes centros urbanos para cidades do interior, onde acontecem algumas das maiores festas do país.

Diferentemente de outras regiões, os festejos juninos baianos não se concentram em apenas uma data ou localidade. Há municípios que iniciam suas comemorações no começo de junho, enquanto outros mantêm programações até julho, o que exige da PRF um planejamento operacional diferenciado e de longo alcance.

A expectativa é de aumento expressivo no fluxo de veículos nas BRs 324, 101, 116 e 242, principais corredores utilizados pelos motoristas que seguem em direção aos festejos juninos em diversas regiões da Bahia.

A BR-324 deverá registrar o maior volume de tráfego durante o período. Principal ligação entre Salvador e o interior baiano, a rodovia concentra tradicionalmente milhares de veículos nos dias que antecedem o São João, formando pontos de lentidão e congestionamentos, especialmente nos acessos à capital e nas proximidades de grandes centros urbanos.

A BR-101 é uma das rodovias mais movimentadas durante os festejos juninos. A estrada conecta diversos municípios conhecidos pela realização de grandes festas, como Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus, destinos que anualmente atraem milhares de visitantes de todas as regiões do estado e também de outras unidades da federação. Por possuir longos trechos de pista simples, a rodovia exige atenção redobrada dos condutores, especialmente em relação às ultrapassagens.

A BR-116 também deverá registrar aumento significativo no fluxo de veículos por ser um importante eixo logístico nacional e corredor de deslocamento interestadual. Já a BR-242, principal ligação entre Salvador e o oeste baiano, segue consolidada como uma das rodovias mais relevantes para a mobilidade durante o período junino.

Junho é tradicionalmente um dos meses de maior movimentação nas rodovias federais da Bahia. Em junho de 2025 na BR 324, a média diária registrada foi de aproximadamente 48,7 mil veículos.

Nos dias diretamente ligados aos festejos, o aumento foi expressivo:

• 18 de junho (saída para o feriado): 62.296 veículos, representando um aumento de 27,8% em relação à média diária do mês;

• 25 de junho (retorno do feriado): 66.017 veículos, um crescimento de 35,4% acima da média registrada em junho.

Durante a Operação São João 2025, cerca de 792 mil veículos circularam pelas rodovias federais baianas, demonstrando a dimensão do desafio operacional enfrentado pela PRF durante o período.

As rodovias que registraram os maiores volumes de tráfego foram:

• BR-324: 266.334 veículos;

• BR-116: 252.126 veículos;

• BR-101: 137.043 veículos;

• BR-242: 82.948 veículos.

Os números reforçam a importância do planejamento das viagens e da adoção de comportamentos seguros ao volante. A expectativa da PRF é que o fluxo intenso se repita em 2026, especialmente nos dias 19 e 20 de junho, durante a saída para os festejos, e no dia 25 de junho, período de retorno para Salvador e demais centros urbanos do estado.

Comentários no Facebook:

Comentários