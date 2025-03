Prefeitura de Jequié amplia obras de recuperação de estradas vicinais na região do povoado de Deus Dará

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura, vem intensificando as obras de recuperação das estradas vicinais em diversas localidades rurais do município. As equipes de serviços estão atuando atualmente na região do povoado de Deus Dará, no distrito de Florestal, onde as chuvas recentes causaram sérios danos às vias. O desgaste das estradas, mato alto, a formação de erosões e as populares “costelas de vaca” — pequenos frisos causados no pavimento que dificultam o tráfego — têm sido os principais desafios enfrentados pelos moradores da região.

Para realizar as intervenções, as equipes contam com maquinários como caçambas, caminhões-pipa e retroescavadeiras, que estão sendo utilizados para nivelar o solo, corrigir erosões e melhorar a drenagem das vias. O objetivo é garantir maior acessibilidade para os moradores, facilitar o escoamento da produção agrícola e assegurar o transporte escolar. Essas ações são essenciais para minimizar os impactos das chuvas e melhorar a qualidade de vida das comunidades rurais, que dependem dessas estradas para suas atividades diárias. Informações e Foto: SECOM/PMJ

