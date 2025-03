Com parecer favorável do deputado Hassan, Comissão de Finanças aprova projeto que cria o Dia da Poesia

Membro titular da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle da Assembléia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado Hassan (PP) analisou e apresentou durante a reunião do colegiado ontem terça-feira (11) parecer favorável à aprovação do projeto de lei 22.205/2017, da deputada Fabíola Mansur, que cria o Dia Estadual da Poesia, a ser instituído no dia 14 de março, em homenagem ao poeta Antonio Frederico Castro Alves. Hassan elogiou a colega, frisando que “essa iniciativa valoriza a poesia, grande motivadora do hábito da leitura, que devemos sempre incentivar”. O parecer apresentado foi aprovado unanimemente.

Para ele, a criação do Dia da Poesia é uma iniciativa importante para conscientizar quanto ao valor deste gênero de literatura, apontando que “a poesia é um meio valioso para despertar o amor pela língua pátria, além de permitir a descoberta da linguagem escrita, a compreensão e significado dos textos, hoje tão exigidos nos exames que abrem as portas das universidades”.

O parlamentar destacou a importância da linguagem poética no processo de desenvolvimento intelectual do aluno, que perpassa pelo ensino da poesia, com suas rimas, sons e ritmos. Ele analisa que a era da modernidade tecnológica em que vivemos tem afastado das práticas escolares a experiência poética vivenciada pela construção de poemas e declamações.

Afirmando que a construção poética é uma das melhores formas dos alunos, adolescentes e jovens, expressarem suas emoções e sentimentos, o deputado comemorou o fato de que “há muitos professores que entendem a poesia como matéria importante para a formação dos alunos e trabalham em sala de aula”.

