Eleição de líderes estudantis na rede estadual começa na segunda-feira (17), em toda a Bahia

As escolas da rede estadual iniciam, no dia 17 de março, a eleição de líderes e vice-líderes estudantis para o ano letivo de 2025. O processo eleitoral ocorrerá em quatro etapas, entre março e abril, com eleições nas turmas, escolas, municípios e territórios de identidade. A iniciativa faz parte das ações da Secretaria da Educação do Estado (SEC) para incentivar o protagonismo estudantil na contribuição da gestão participativa das escolas e no diálogo sobre a educação junto à sua comunidade.



Além de eleger líderes e vice-líderes, haverá representantes de segmentos específicos, como indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e estudantes do campo. Os líderes de classe terão o papel de mediar o diálogo entre alunos e a gestão escolar, promover projetos pedagógicos e participar de conselhos educacionais.



Cabe ao líder, dentre outras atribuições, representar os estudantes da sua turma; escutar os colegas e suas necessidades, coletando informações e sugestões; estabelecer diálogo com sua turma para gerenciamento de conflitos; estimular o bom relacionamento da turma; coordenar a turma na distribuição de tarefas em projetos e ações; contribuir para a efetivação das ações de busca ativa; e apresentar contribuições para a criação ou melhoria de projetos.



Cronograma – O cronograma da eleição está dividido em quatro etapas. Entre os dias 17 e 31 de março, será realizada a eleição de líderes de classe para a escolha de cada representante por turma, em todas as unidades escolares – nas sedes e nos anexos – e modalidades de ensino. No período de 1º a 7 de abril, cada unidade de ensino escolherá uma data para a realização da eleição de líderes escolares. Já os líderes municipais serão escolhidos entre os dias 8 e 18 de abril e os líderes territoriais, de 21 a 30 de abril.



Texto: Emerson Santos/ASCOM SEC

Imagem arquivo: Flávia Maciel Ascom SEC

