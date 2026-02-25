EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TITULARES DE DIREITOS E CONFRONTANTES

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Cível das Pessoas Jurídicas da Comarca de Jequié/BA, sob protocolo nº 100500, com os seguintes dados: REQUERENTE: ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.492.342/0001-80, com sede à Avenida Amélia Amado, nº 560, Centro, na cidade de Itabuna-BA, representada na forma de seus atos constitutivos pelo senhor Paulo Cesar Carletto, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF: 334.048.525- 91 e RG nº 02.912.235-08 SSP/BA, residente e domiciliado na Avenida Nações Unidas, 549, Apt. 1800, Centro, Itabuna-BA, e Elaine Barbletta Reis Carletto, brasileira, casada, empresária, portadora do CPF Nº 443.424.465- 53 e RG Nº 0417103395 SSP/BA, residente e domiciliado na Avenida Nações Unidas, 549, Apt. 1800, Centro, Itabuna-BA. IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel localizado na Avenida Otávio Mangabeira, nº 692, bairro Mandacaru, nesta cidade de Jequié-Bahia, com área total do terreno de 3.283,77m², perímetro de 231,2m, eárea construída de 848,67m², com inscrição imobiliária nº 01051270509001, tudo conforme mapa e memorialdescritivo elaborado pelo engenheiro civil Weslei Silveira Lopes, CREA/BA: 0521577683, ART: BA20251137310.MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: 50.211, Livro 3-AR. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Extraordinária. TEMPO DE POSSE: Há mais 15 anos. Pelo presente edital, fica intimado AUTO VIAÇÃO JEQUIÉ LTDA e ANTONIO TORREGROSSA, CPF: 002.719.775-15, na qualidade de proprietário tabular para se manifestar em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da publicação deste, ficando advertido de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Ofício Registral,no endereço constante do cabeçalho. 25 de fevereiro de 2026. A Oficiala Substituta, SAMARA BENEVIDES

DUQUE.

