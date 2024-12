Prefeitura de Jequié promove I Mostra de Projetos da Educação e celebra música, cultura e arte produzida pelos alunos das escolas municipais

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, realizou na tarde da ultima quarta-feira, 4, a I Mostra de Projetos da Educação, reunindo alunos, professores e a comunidade para um evento que celebrou o encerramento das atividades realizadas ao longo do ano nas escolas municipais. Executada na Praça Rui Barbosa, a Mostra destacou a riqueza cultural e artística presente nos projetos educativos. Estiveram presentes a secretária de Educação, Elvia Sampaio; a diretora do Departamento de Projetos, Poliane Bulhões; a equipe técnica da Secretaria, além de pais, responsáveis e público frequentador da praça pública.

Entre as apresentações, o projeto “Gingando com a Arte” chamou a atenção ao valorizar a cultura afro-brasileira, por meio de performances de capoeira e maculelê, promovendo o entendimento da rica contribuição africana à identidade cultural brasileira. Alunos do “Projeto Arte, Som e Sol” encantaram o público com suas apresentações musicais e coreográficas, enquanto os participantes do “Projeto Batuque do Sol” demonstraram habilidades em instrumentos de percussão, explorando ritmos que remetem às raízes culturais do país.

O evento também trouxe a performance marcante da Banda Marcial Municipal de Jequié (BAMMUJE), composta por alunos que se destacaram nos projetos de música e percussão. A fanfarra, uma inciativa da Secretaria de Educação, reforçou o impacto transformador dos projetos educacionais. Para os presentes, foi uma tarde repleta de alegria e demonstrações públicas do talento e criatividade dos estudantes. Além de proporcionar mais visibilidade para o trabalho desenvolvido pelos projetos nas escolas, a Mostra reafirmou o compromisso da gestão municipal com uma educação integrativa e transformadora. Informações e Foto: SECOM/PMJ

