Escolas públicas iniciam aplicação das avaliações do SAEB em toda a Bahia

As escolas da rede pública da Bahia iniciaram, na ultima segunda-feira (20), a aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 2025, que segue até o dia 31 de outubro. A principal avaliação nacional externa do Ministério da Educação (MEC), realizada por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), visa gerar e organizar dados no país e traduzi-los em indicadores que auxiliem a entender a educação brasileira.



Aplicada a cada dois anos, a avaliação tem a função de verificar a proficiência dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática, de acordo com a matriz de referência proposta. As provas do SAEB são voltadas para estudantes do 2º, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio e inclui questionários para secretários de Educação, diretores e professores.



De olho no Enem



No Colégio Estadual Heitor Villa Lobos, localizado em Salvador, os estudantes estavam confiantes após as provas do SAEB. Foi o que afirmou Ana Clara Santos, 17, 3ª série, que participou da avaliação pela segunda vez. “Como eu já tinha feito no 9º ano, desta vez eu fiquei mais tranquila para responder. Gostei muito das questões e achei as provas bem fáceis, pois caíram conteúdos que estudamos durante todo o ano. Além disso, nos ajuda na preparação para ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio)”.



A diretora do colégio, Geana de Oliveira, informou que a aplicação na unidade escolar superou as expectativas. “Mesmo com chuva e feriado neste feriado do Dia dos Comerciários, na cidade, nós estávamos com as salas cheias e com os estudantes empenhados em fazer boas provas. Nós temos professores engajados que, desde o início do ano, vêm focando nas avaliações externas. Além disso, o nosso IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) está com uma projeção ascendente e, cada ano, é uma grata surpresa quando sai o resultado da avaliação”, disse.



Também na capital baiana, os estudantes do Colégio Estadual Helena Magalhães estavam animados com a avaliação do SAEB. A estudante Ohana Laise Silva, 18, 3ª série, revelou que fez boas provas. “Estas avaliações são importantes para preparar os alunos para os vestibulares e o ENEM, pois servem como um simulado. Também são essenciais para testar o nosso conhecimento e melhorar a qualidade da educação”, disse.



Em Camaçari, o estudante Gleysson Freitas, 19, que cursa a 3ª série no Colégio Estadual Camaçari, elogiou a estrutura das provas. “Foram tranquilas e eu gostei muito. Os conteúdos cobrados estavam dentro dos parâmetros do que foi estudado durante o ano e com um nível preparatório para o ENEM”, disse o jovem.



