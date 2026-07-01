Desenvolvimento: Robotic Software
Prefeitura de Jequié fortalece rede municipal de Saúde com entrega da modernização da USF João Caricchio Filho, no Loteamento Amaralina
Moradores do Loteamento Jardim Amaralina, no bairro São Judas Tadeu, receberam na manhã desta quarta-feira, 1, as obras de requalificação da Unidade de Saúde da Família Dr. João Caricchio Filho, uma iniciativa da Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde em parceria com o Centro Universitário UNEX. Estiveram presentes à solenidade, o prefeito de Jequié, Flavio Santana, o Flavinho; a primeira-dama e secretária de Saúde, Mariana Oliva; o ex-prefeito de Jequié, Zé Cocá; o deputado estadual, Hassan Iossef; os vereadores, Ladislau Bulhões, o Bui, líder do Governo na Câmara; Márcio de Oliveira Melo, o Marcinho; Aroldo Brito; a vereadora, Maria Aparecida Souza, a Pró Cida; o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Venício Lucena; demais secretários municipais; além da equipe da unidade, familiares do Dr. João Caricchio Filho e residentes da localidade.
O equipamento passou por obras de ampliação, com a construção de novas salas e agora retorna para a comunidade completamente reestruturada e pronto para prestar atendimento pleno aos usuários. Contando com consultórios médico e odontológico, salas de procedimentos, sala de vacinação e todo o mobiliário e instrumentos necessários para os serviços de saúde. De acordo com a secretária de Saúde, Mariana Oliva, as melhorias executadas na USF Dr. João Caricchio Filho representam avanços importantes na ampliação dos serviços de Saúde e investimentos consistentes na qualidade de vida dos jequieenses. Informações e Foto: SECOM PMJ
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.