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Família Jequieense com quase 200 membros se reunem pela segunda vez consecutiva
Pelo segundo ano consecutivo a família “Almeida”, se reune em Jequié para um bate papo e relembrar várias histórias. Neste segundo encontro que aconteceu no ultimo dia 04/07 reuniu quase 200 pessoas. Um sábado animado entre família e muito alto astral. O membro da família mais velho é o senhor Joãozinho e tem 98 anos e estava presente no evento. Desejamos a cada membro da família ALMEIDA, muita saúde e prosperidade.
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