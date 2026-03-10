Operação Rosas de Aço chega à 10ª edição na Bahia e reforça protagonismo feminino na segurança pública

Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, em Jequié (BA), a 10ª edição da Operação Rosas de Aço, iniciativa que integra as ações alusivas ao Dia Internacional da Mulher e que busca fortalecer a presença feminina na segurança pública, além de ampliar o enfrentamento aos crimes praticados contra mulheres.

A operação foi planejada, coordenada e executada por policiais femininas, evidenciando o protagonismo das mulheres nas atividades de segurança e fiscalização nas rodovias federais.

A ação contou com a integração de diferentes instituições, reforçando a atuação conjunta no enfrentamento à violência de gênero. Participaram da operação representantes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Polícia Militar – incluindo equipes da Ronda Maria da Penha, Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnica (DPT), Guardas Civis Municipais de Jequié e de Itajaí, além da SUMTRAN (Secretaria Municipal de Trânsito).

Como parte da programação, foi realizada uma dinâmica de integração e troca de experiências entre as mulheres participantes, fortalecendo o diálogo e a cooperação entre as instituições. A atividade incluiu um workshop no auditório do Gran Hotel Terrara, em Jequié, reunindo representantes femininas das forças de segurança para debater temas relacionados à proteção das mulheres, prevenção da violência e atuação institucional.

No domingo (8), data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, agentes femininas de diferentes órgãos estiveram diretamente envolvidas na parte operacional da ação, conduzindo abordagens e fiscalizações nas rodovias da região.

Durante a operação, foram realizadas abordagens a diversos tipos de veículos, incluindo ônibus de transporte de passageiros, modalidade em que, historicamente, também são registrados casos de importunação sexual. Além da fiscalização de trânsito, as equipes desenvolveram ações educativas, orientando passageiros e condutores sobre o crime de importunação sexual e reforçando a importância da denúncia. As atividades educativas alcançaram 479 pessoas, em um único dia.

A iniciativa também serviu como espaço para alertar a sociedade sobre a necessidade de proteção às mulheres e o combate a todas as formas de violência de gênero, destacando que a atuação integrada das instituições é fundamental para ampliar a prevenção, o acolhimento às vítimas e a responsabilização dos autores.

A Operação Rosas de Aço simboliza não apenas uma ação de fiscalização, mas também um movimento de conscientização e valorização do papel das mulheres na segurança pública, reafirmando o compromisso das instituições com a construção de uma sociedade mais segura e igualitária. Informações e Foto: PRF

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