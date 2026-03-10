Hassan reivindica pavimentação de trecho da BA-130 para fomentar desenvolvimento em Planaltino

Considerando a importância para a mobilidade regional e para a integração com os municípios de Maracás, Marcionílio Souza e com a BA-026, o deputado municipalista Hassan (PP) solicitou ao governador Jerônimo Rodrigues e ao secretário de Infraestrutura, Saulo Pontes, a pavimentação asfáltica do trecho da rodovia BA-130, que liga a sede do município de Planaltino ao povoado de Campinhos, com aproximadamente 11 quilômetros de extensão. “A estrada é a principal rota de acesso aos serviços de saúde, segurança pública, educação e comércio”, ponderou o parlamentar ao registrar sua reivindicação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Lembrando que a obra solicitada é um antigo anseio da população local e das comunidades circunvizinhas, o deputado frisou a necessidade urgente da realização dessa demanda “diante das condições precárias da via, que atualmente é de terra e se encontra em estado crítico de conservação, causando transtornos severos aos moradores, produtores rurais, estudantes e a todos que dela dependem diariamente”.

Ele relata que em períodos de estiagem, a poeira excessiva compromete a saúde e o bem-estar da população, e nos períodos de chuvas a lama e os atoleiros dificultam ou até impedem o tráfego, colocando em risco a segurança viária e restringindo o direito de ir e vir. Hassan destaca que “a melhoria dessa infraestrutura viária vai facilitar o deslocamento das equipes da Embasa, possibilitando maior eficiência na manutenção e na ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, serviços essenciais para a qualidade de vida e a dignidade da população”.

O legislador argumenta que “a pavimentação do referido trecho representa medida estratégica para promover segurança, desenvolvimento econômico, mobilidade e inclusão social, fortalecendo a infraestrutura regional e atendendo a uma reivindicação histórica da comunidade de Campinhos e de toda a região”. O deputado salienta, também, que a pavimentação incentivará novos investimentos na região, contribuindo para o crescimento econômico sustentável do município.

“Além disso, o atendimento da obra vindicada favorecerá a integração social e regional ao melhorar o acesso a serviços essenciais e fortalecer os laços comunitários, promovendo o desenvolvimento sustentável e a coesão entre as comunidades, além de ser fundamental medida de prevenção e proteção à vida”, considera Hassan. Ele entende que a melhoria das condições da estrada contribuirá significativamente para a redução de acidentes de trânsito, preservando famílias de danos irreparáveis e, ao mesmo tempo, diminuindo custos públicos com atendimentos de urgência, internações hospitalares e reabilitações custeadas pelo Sistema Único de Saúde. “Trata-se, portanto, de ação que concretiza o princípio da eficiência administrativa, ao aliar proteção social, responsabilidade fiscal e promoção do bem-estar coletivo”, finaliza.

Comentários no Facebook:

Comentários