Maratona em Jequié demonstra maturidade e liderança de dois grandes líderes

Em pronunciamento realizado ontem segunda-feira (14), na tribuna da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado municipalista Hassan (PP) relatou a verdadeira maratona de três dias que o governador Jerônimo Rodrigues realizou em Jequié, entregando obras e equipamentos e também anunciando inúmeras intervenções que vão beneficiar Jequié e região. O deputado agradeceu e afirmou que “esse ato do governador revela sua sensibilidade e maturidade política”, e analisou que a união entre o prefeito Zé Cocá e Jerônimo demonstra a liderança de dois grandes líderes”.

O parlamentar reafirmou que a maratona realizada pelo governador, com uma comitiva que reuniu 13 secretários de estado, foi um ato histórico, que marcou o início de novo ciclo de desenvolvimento de Jequié e região. Lembrou que desde que assumiu o mandato, há dois anos, vem construindo essa reaproximação, que resultou na atividade desse fim de semana, ação articulada com a participação do secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, a que ele muito agradeceu.

Em seu pronunciamento na Alba, Hassan contou, uma a uma, as muitas ações de entregas de obras e equipamentos, e anúncios de intervenções, destacando a inauguração do novo laboratório de análises clínicas e do bloco administrativo do Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), a ampliação e modernização do Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Navarro de Brito, e o compromisso de investimento do governo estadual para conclusão das obras de ampliação do Centro de Abastecimento Vicente Grilo.

Citou também a inauguração da nova sede da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, a entrega da pavimentação asfáltica e ciclofaixa da BA-130, no trecho entre o contorno de Jequié e a Avenida César Borges, obra solicitada pelo parlamentar, através de indicação ao governo do estado, bem como a pavimentação da chegada da rodovia que se conecta com as Avenidas Franz Gedeon, Beira Rio e Landulfo Caribé, a autorização para a celebração de convênio estadual com a prefeitura de Jequié para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Tipo I, no Loteamento Jardim Tropical, em Jequié.

Houve também o anúncio da construção de uma nova avenida, ligando a Avenida Tote Lomanto à Avenida Waldomiro Borges de Souza, e a entrega de 95 unidades residenciais à famílias atingidas pelas chuvas de 2021, dentre várias outras ações, inclusive na área da segurança pública, a exemplo do anúncio de implantação do Comando Regional da Polícia Militar em Jequié, equipamento solicitado por Hassan através de indicação ao governo estadual.

Dário Meira

O deputado frisou que “nosso empenho é para beneficiar toda região do Vale do Jiquiriçá e o Médio Rio de Contas”. A maratona foi encerrada em Dário Meira, “município onde, ao lado da minha amiga prefeita Mari acompanhei a inauguração da nova sede do Colégio Estadual, a entrega um veículo TFD, uma ambulância, cinco kits UBS, frutos de emenda parlamentar de nosso mandato, inauguração da Unidade Básica de Saúde Gilson Fonseca e do Espaço Cuidar de Quem Cuida da Gente, entrega de um trator com implementos agrícolas, e assinaturas das ordens de serviço para a macrodrenagem dos rios do Meio e Gongogi, para a pavimentação do novo acesso à sede, e para a construção de 20 novas unidades habitacionais”.

Emocionada, a prefeita Mari agradeceu ao governador e ao deputado Hassan, afirmando “obrigada por caminharem conosco e ajudarem a construir um futuro melhor para Dário Meira. Seguiremos firmes, com muito trabalho e dedicação, fazendo de Dário Meira uma cidade cada vez mais justa, digna e cheia de oportunidades para o nosso povo”.

