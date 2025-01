Polícia Rodoviária Federal apreende 38 kg de cocaína e veículo com motor roubado na BR-116, em Jequié

Na tarde da ultima segunda-feira (27), por volta das 16h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo Chevrolet Onix, no município de Jequié (BA), durante fiscalização do Grupo de Patrulhamento Tático. No interior do carro, os policiais encontraram 25 tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 28 kg, e 9 tabletes de pasta base de cocaína, somando 10 kg.

Durante a abordagem, os ocupantes do veículo informaram que cada um receberia R$ 2.500 pelo transporte da droga até Salvador (BA). Além das substâncias ilícitas, os policiais constataram, em uma inspeção detalhada, que o motor do veículo era proveniente de uma Chevrolet Tracker com registro de roubo. Diante dos fatos, os dois indivíduos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, junto com o veículo e as drogas apreendidas. Informações e Foto: PRF

