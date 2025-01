Deputado Hassan solicita ao governador a implantação da Companhia Rondesp em Jequié

Considerando que Jequié é um polo regional de inegável importância, e que a segurança pública desempenha importante papel no desenvolvimento sustentável das cidades, intimamente ligada à capacidade de atrair investimentos e melhorar a qualidade de vida urbana, o deputado municipalista Hassan (PP) solicitou ao governador Jerônimo Rodrigues e ao secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, a implantação da Companhia de Policiamento Tático Rondesp no município. “A especialização dessa companhia permite atuação mais eficaz no combate à criminalidade, atendendo de forma efetiva as demandas por segurança”, justifica o parlamentar.

Ao apresentar sua solicitação, através de indicação protocolada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado destacou que “a cidade enfrenta desafios no que tange à segurança pública e está adotando medidas para combater o crime organizado”, e explicou que “nesse sentido, a presença da Rondesp em Jequié se justificaria pela necessidade de uma abordagem diferenciada na prevenção e combate à criminalidade”.

Hassan entende que “a Rondesp, conhecida por sua atuação especializada e estratégica, pode responder de forma rápida e eficaz às situações de crise e realizar operações voltadas ao policiamento ostensivo e repressivo qualificado, essenciais para desestimular e coibir delitos, com a presença policial mais forte e estruturada”. Para o deputado, o aumento da presença policial no município teria múltiplos benefícios, dentre eles a redução dos índices de criminalidade, promovendo ambiente mais seguro e estável tanto para os moradores quanto para os investidores e visitantes. O parlamentar frisa que “a melhoria na segurança pública contribui diretamente para o fortalecimento da economia local, atraindo negócios e fomentando o comércio através do aumento da confiança na região”.

O legislador defende que a Rondesp pode também atuar de forma integrada com outras forças de segurança e instituições públicas, promovendo campanhas educativas, sociais e de conscientização voltadas para a inclusão social, a educação e o desenvolvimento comunitário. “Um ambiente seguro é essencial para que os cidadãos exerçam plenamente seus direitos civis, políticos, sociais e econômicos”, afirma Hassan.

