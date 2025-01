Hassan solicita ampliação do sistema de videomonitoramento para coibir ação do crime organizado em Jequié e região

Focado em garantir a segurança do cidadão, enfrentar o crescente desafio da violência urbana e dispor de mais um equipamento de segurança para coibir a ação do crime organizado, o deputado municipalista Hassan (PP) solicitou ao governador Jerônimo Rodrigues e ao secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, a ampliação do sistema de videomonitoramento no município de Jequié. A solicitação foi feita através de indicação protocolada nesta segunda-feira (20) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O parlamentar destaca que “a implementação e expansão de sistemas de videomonitoramento têm se mostrado ações eficazes em diversas regiões do País para a prevenção e combate à criminalidade, colaborando com as forças de segurança locais na identificação e respostas rápidas às atividades suspeitas”. Hassan frisa que “com o apoio do município, que hoje conta com o Conselho Municipal de Segurança Pública de Jequié, é possível ampliar as ações em conjunto para mudar para melhor a realidade no município”. Ele ressalta que a gestão municipal tem feito sua parte, com a ampliação de escola em tempo integral, investimentos em unidades escolares requalificadas para contribuir com a formação dos jovens, evitando assim que sejam cooptados pelo crime organizado.

O deputado analisa que “a integração entre o poder público local e as forças de segurança potencializa os esforços, proporcionando planejamento mais eficaz e adequado às necessidades específicas da comunidade, assegurando o uso inteligente dos recursos disponíveis, respaldando a colocação estratégica de câmeras de monitoramento de modo a otimizar a vigilância, principalmente em áreas de maior vulnerabilidade”.

O parlamentar entende que “com câmeras estrategicamente posicionadas, é possível não só coibir a ação de criminosos, que tendem a evitar áreas monitoradas, mas também auxiliar na elucidação de crimes e promover a sensação de segurança para os moradores e visitantes”. Ele afirma ainda que “o impacto positivo de tal sistema é amplificado quando se considera a capacidade de atuação preventiva que ele oferece, permitindo às autoridades agir antes que delitos sejam praticados”. Além disso, a melhoria na segurança pública pode também resultar em benefícios econômicos, tendo em vista que impacta o desenvolvimento do comércio e do turismo local.

