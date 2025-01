Prefeitura de Jequié segue com manutenção e ampliação dos serviços de iluminação pública

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, segue promovendo ações de manutenção e serviços de ampliação da iluminação pública, garantindo mais segurança à população. Nesta segunda-feira, 20, as equipes atuaram nos bairros Curral Novo e Mandacaru, realizando a substituição de lâmpadas de LED danificadas, investimento que posiciona o município como referência regional pela qualidade e modernidade de sua iluminação pública.

Além dessas localidades, outras áreas receberam melhorias, como nas ruas da Baixa do Bonfim, Pau Ferro e no entorno da Praça da Bíblia, no Jequiezinho, onde novas lâmpadas de LED foram instaladas, acompanhadas de reparos nos equipamentos que compõem o sistema. Essas intervenções oferecem maior luminosidade e promovem o uso mais seguro de vias públicas e espaços coletivos, beneficiando diretamente a mobilidade noturna e a convivência entre os moradores.

Com o intuito de garantir a continuidade dos serviços, a Prefeitura disponibiliza um aplicativo para que a população solicite manutenções ou acompanhe as etapas de ampliação e modernização da iluminação pública. A ferramenta SipuB Iluminação Fácil tem sido elogiada por facilitar a comunicação direta entre os moradores e os serviços de iluminação, promovendo agilidade no atendimento às demandas e reforçando o compromisso com a qualidade do atendimento prestado. Informações e Foto: SECOM PMJ

