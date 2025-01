Deputado Hassan congratula-se com Fernanda Torres pela conquista do Globo de Ouro

Destacando que a conquista inédita de Fernanda Torres como melhor atriz dramática no Globo de Ouro 2025 ganhou grande destaque na imprensa internacional e escreveu um novo capítulo na história do cinema nacional, o deputado municipalista Hassan (PP) registrou na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), moção de congratulação à atriz, extensiva ao diretor Walter Salles e toda equipe de produção. “O desempenho de Fernanda Torres no filme ‘Ainda Estou Aqui’ superou as atuações de Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet, também indicadas para o prêmio, e trouxe essa estatueta do Globo de Ouro inédita para o Brasil”, frisou o parlamentar.

Dirigido por Walter Salles, ‘Ainda Estou Aqui’ é protagonizado por Fernanda Torres e sua mãe Fernanda Montenegro no papel de Eunice Paiva em fases diferentes da vida. O filme retrata a história autobiográfica de Marcelo Rubens Paiva com enfoque na vida de sua mãe, Eunice Paiva, uma advogada que se tornou ativista política depois da prisão e desaparecimento de seu marido.

Ao justificar a moção, o parlamentar lembra que a atriz, escritora, cronista e roteirista Fernanda Torres, filha dos atores Fernanda Montenegro e Fernando Torres, é uma das artistas mais influentes e versáteis de sua geração, e uma figura central na cultura brasileira contemporânea.

De acordo com os críticos de cinema, ‘Ainda Estou Aqui’ é uma importante recriação da experiência de Eunice Paiva, esposa de Rubens Paiva, desaparecido durante a ditadura militar brasileira. O início da narrativa mostra uma vida familiar tranquila, mas rapidamente devastada pela repressão, quando Rubens é preso e desaparece. O filme foca a transformação de Eunice, que ao lidar com o desaparecimento do marido se torna defensora dos direitos humanos. A crítica aponta a atuação de Fernanda Torres como sensível e intensa, revelando a dor e a resiliência de uma mãe que tenta manter a normalidade para os filhos enquanto luta pela verdade.

Comentários no Facebook:

Comentários