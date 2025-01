Rede estadual orienta pré-cadastro para Matrícula 2025

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) anunciou o período de matrícula para o ano letivo de 2025, que acontecerá de 13 a 21 de janeiro, de forma totalmente on-line. Para agilizar o processo, os interessados, que ainda não têm conta na plataforma ba.gov.br , devem realizar um cadastro prévio no portal e, no dia reservado para a sua matrícula, acessar o sistema para solicitar a vaga na escola, série e turno desejados.

O coordenador de Matrícula da Secretaria da Educação do Estado, Everson Costa, reforça a importância do cadastro prévio e atenção às datas específicas para solicitar a vaga e evitar contratempos. “Neste ano, em toda a rede estadual a matrícula será realizada pelo Portal ba.gov.br . Ou seja, de casa ou de qualquer outro lugar, o estudante ou responsável pode fazer a matrícula no seu próprio ritmo, sem a pressão de horários de expediente ou de eventuais filas. Para agilizar a solicitação da vaga, estamos orientando a comunidade escolar a fazer o cadastro prévio do estudante no ba.gov.br , informar todos os dados e, no dia reservado para a matrícula, basta que a pessoa interessada acesse a plataforma, selecione o serviço de matrícula e a escola mais próxima com disponibilidade de vaga para a série e turno desejados, tornando o processo seja muito mais prático e rápido”, explicou.

Para melhor atender ao público, o cronograma de matrícula para as escolas da rede estadual de ensino está escalonado por grupos: o dia 13/01 está reservado exclusivamente para a solicitação de matrícula de pessoas com deficiência (PcD); o dia 14 será a vez dos estudantes da rede estadual que desejam solicitar transferência para outra escola estadual; nos dias 15 e 16 deverão ser realizadas as solicitações de vagas para os alunos que concluíram o 5º ou 9º ano do Ensino Fundamental em escola da rede municipal em 2024; já a matrícula para estudantes de outras redes de ensino, que buscam vaga do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, deverá ser feita no dia 17/01 e, para o Ensino Médio, deverá ser realizada nos dias 20 e 21/01/2025.

Após solicitar a matrícula no portal ba.gov.br , a pessoa interessada ou seu responsável deve comparecer à unidade escolar, em até cinco dias úteis, para apresentar os documentos obrigatórios, que incluem Histórico Escolar (original), RG ou Certidão de Registro Civil, CPF, comprovante de residência atualizado e Carteira de Vacinação (para alunos até 18 anos). A SEC reforça a importância de cumprir os prazos e apresentar a documentação completar para garantir a vaga na unidade escolar e turno desejado e para acesso aos programas sociais oferecidos pela rede.

Cronograma completo da matrícula 2025:

-13 de janeiro de 2025 – Matrícula para Pessoa com Deficiência – PCD

-14 de janeiro de 2025 – Transferência de estudantes da rede estadual

-15 e 16 de janeiro de 2025 – Matrícula de concluintes do 5º ou 9º ano do Ensino Fundamental em escola municipal para 6º do Ensino Fundamental ou 1º ano do Ensino Médio em escola estadual

-17 de janeiro de 2025 – Matrícula para estudantes de todas as rede de ensino em todas as ofertas do Ensino Fundamental

-20 e 21 de janeiro de 2025 – Matrícula para estudantes de as redes em todas as ofertas do Ensino Médio

Fonte: Ascom/SEC