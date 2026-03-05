Acompanhe as últimas notícias de Jequié e Região com o Repórter Wellington Ferreira através do blog que é referência em Jornalismo na Bahia.

Jequié

Confira vagas de empregos para Jequié nesta quinta feira 05/03

PEDREIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência comprovada na CTPS.

10 VAGAS

CARPINTEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência comprovada na CTPS.

10 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS

Ensino fundamental incompleto

Experiência comprovada na CTPS.

10 VAGAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Ensino técnico completo

Experiência comprovada na CTPS e disponibilidade para viagem

01 VAGA

TÉCNICO DE QUALIDADE

Ensino técnico completo

Experiência comprovada na CTPS em construção civil

Habilidade com controle de qualidade no campo, PBQPH-H/ISSO 9001 e com leitura de projetos

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS com vendas de calçados.

01 VAGA

PINTOR

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino médio completo

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS e possuir CNH AB

01 VAGA

COSTURADOR DE CALÇADOS

Ensino fundamental incompleto

100 VAGAS

COSTURADOR DE CALÇADOS / JOVEM APRENDIZ

Estudante a partir do 9º ano – 18 a 22 anos

70 VAGAS

AJUDANTE DE PRODUÇÃO

Ensino médio completo

Experiência na função e disponibilidade de horário

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

ESTOQUISTA

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

AGENTE DE PORTARIA

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

10 VAGAS

MERENDEIRO

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

20 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

30 VAGAS

