Confira vagas de empregos para Jequié nesta quinta feira 05/03
PEDREIRO
Ensino fundamental incompleto
Experiência comprovada na CTPS.
10 VAGAS
CARPINTEIRO
Ensino fundamental incompleto
Experiência comprovada na CTPS.
10 VAGAS
SERVENTE DE OBRAS
Ensino fundamental incompleto
Experiência comprovada na CTPS.
10 VAGAS
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
Ensino técnico completo
Experiência comprovada na CTPS e disponibilidade para viagem
01 VAGA
TÉCNICO DE QUALIDADE
Ensino técnico completo
Experiência comprovada na CTPS em construção civil
Habilidade com controle de qualidade no campo, PBQPH-H/ISSO 9001 e com leitura de projetos
02 VAGAS
VENDEDOR INTERNO
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS com vendas de calçados.
01 VAGA
PINTOR
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS
01 VAGA
OPERADOR DE CAIXA
Ensino médio completo
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
Experiência na função
01 VAGA
VENDEDOR INTERNO
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS e possuir CNH AB
01 VAGA
COSTURADOR DE CALÇADOS
Ensino fundamental incompleto
100 VAGAS
COSTURADOR DE CALÇADOS / JOVEM APRENDIZ
Estudante a partir do 9º ano – 18 a 22 anos
70 VAGAS
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
Ensino médio completo
Experiência na função e disponibilidade de horário
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
ESTOQUISTA
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
AGENTE DE PORTARIA
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
10 VAGAS
MERENDEIRO
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
20 VAGAS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
30 VAGAS
