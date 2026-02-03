Veículo furtado em Minas Gerais é recuperado pela PRF durante a Operação Rodovida em Jequié

Durante fiscalização com foco no combate à criminalidade, realizada no âmbito da Operação Rodovida 2025/2026, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de furto no município de Jequié (BA).

A ação ocorreu por volta das 11h45, no km 673 da BR-116, quando uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da PRF Jequié abordou um veículo VW Saveiro, de cor preta. No decorrer da fiscalização veicular e após procedimentos de identificação, os policiais constataram que o automóvel se tratava, na realidade, de uma VW Nova Saveiro TL MBVS, com ocorrência de furto registrada em 03 de novembro de 2022, na cidade de Belo Horizonte (MG).

Questionado sobre a procedência do veículo, o condutor informou que estaria utilizando o automóvel emprestado por um conhecido.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado, ileso, juntamente com o veículo, à Polícia Judiciária de Jequié (BA), onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

