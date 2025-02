Cigano foi morto pro atropelamento na cidade de Maracás. Acusado foi preso

Um homem de origem cigana foi morto na tarde de ontem terça-feira (18) na cidade de Maracás. O crime ocorreu em um terreno do bairro Maracaizinho e o principal suspeito pelo cometimento do crime preso pela Polícia Militar momentos após o ato criminoso a encaminhado para a Delegacia Territorial de Maracás. De acordo com informações da 9ª Coorpin, o suspeito, R.M.A, que foi preso em flagrante delito sob a acusação de ter matado Lúcio da Cruz Barreto, após um desentendimento entre o autor e a vítima e a motivação seria uma cobrança de uma dívida.

De acordo com as investigações, R.M.A. havia convidado Lúcio para visualizar um terreno, com a intenção de negociar o imóvel como forma de quitar a dívida. Durante a visita, um desentendimento levou a uma luta corporal entre os dois. Em meio à confusão, a vítima tentou escapar, mas foi perseguida pelo autor no carro de Lúcio, culminando em um atropelamento fatal.

Após o crime, R.M.A. fugiu para uma via próxima e, ao avistar uma viatura da Polícia Militar, pediu ajuda, alegando estar sendo perseguido por homens que teriam sequestrado Lúcio. No entanto, a versão apresentada pelo autor levantou suspeitas entre os policiais militares, que o conduziram à Delegacia de Polícia.

”A equipe da Polícia Civil iniciou as investigações e, diante de contradições nas declarações de R.M.A. e dados obtidos, foi possível esclarecer que não houve sequestro, mas sim um homicídio. O autor acabou confessando o crime após ser confrontado com as evidências obtidas. Ele alegou que entrou em desespero devido a ameaças relacionadas à dívida.nAs investigações continuam para apurar todos os detalhes do caso e garantir que a justiça seja feita”, diz à Polícia Civil. Informações: Blog Marcos Frahm

