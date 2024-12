Hemoba celebra 35 anos de assistência à população da Bahia

Tendo como missão coordenar a Política de Sangue, assegurar a oferta de sangue e seus componentes, além de prestar assistência em Hematologia e Hemoterapia à população da Bahia, a Fundação Hemoba celebrou, seu aniversário de 35 anos.

A cerimônia comemorativa foi realizada no auditório do Hemocentro Coordenador, em Salvador, com a presença de colaboradores, diretores, doadores e pacientes que ajudaram a construir a história da instituição. Entre os convidados, estavam o fundador e primeiro diretor geral da instituição, Aurelino Santana; o chefe de gabinete da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), Cícero de Andrade, representando a secretária da pasta, Roberta Santana; e representantes da Associação Baiana dos Hemofílicos e da Associação Baiana das Pessoas com Doença Falciforme.

Emocionado, Aurelino Santana relembrou o tempo em que esteve à frente da Hemoba e disse estar feliz por participar da solenidade que reuniu pessoas essenciais na história da instituição. “Cada abraço que recebi foi de amizade e amor por um trabalho que fizemos juntos. Hoje, retorno a esta casa emocionado e feliz por saber que está sob a direção de Luiz Catto, uma pessoa que conheço há muito tempo, e que conta com pessoas que me ajudaram desde o início. A Hemoba vai continuar cumprindo a sua missão, a missão de salvar vidas, pois é uma instituição feita com muito esforço e trabalho”, pontuou.

O atual diretor-geral, Luiz Catto, por sua vez, descreveu a linha histórica da Fundação desde a criação do Hemocentro Coordenador da Bahia, nas dependências do Hospital Roberto Santos, até as inaugurações de várias unidades na capital e no interior do estado. “Tive o prazer de participar de três inaugurações. Isto mostra que a Fundação Hemoba está viva, crescendo do ponto de vista físico, mas também de trabalho que entrega à sociedade”, afirmou, destacando ainda a proposta de interiorização do atendimento hemoterápico e hematológico com a qualificação dos hemocentros no interior da Bahia. Ao final, ele também agradeceu aos colaboradores, ex-diretores, doadores, pacientes, parceiros e clientes conveniados pelo apoio ao longo da história da Fundação.

O chefe de gabinete da Sesab, Cícero de Andrade, parabenizou a instituição pelas três décadas e meia de história. “Eu só tenho a parabenizar a toda equipe da Hemoba por esses 35 anos de serviços prestados, desde a gestão de Dr. Aurelino até a de Dr. Catto. Uma instituição como essa é única, e a gente não tem em canto nenhum uma fundação com este objetivo e com os resultados que ela traz para a sociedade continuamente”, destacou.

Números

Somente na Semana do Doador 2024 da Hemoba, que ocorreu de 25 a 30 de novembro, foram mobilizados 5.779 candidatos à doação e coletadas 4.630 bolsas de sangue.

Com o tema “Cada doação, uma nova história”, que também comemora os 35 anos de fundação da instituição, a campanha registrou um aumento de cerca de 8% em relação às 4.296 bolsas coletadas e 5.518 voluntários à doação no ano passado.

Ao longo de 2024, de janeiro a novembro, a Fundação coletou 137.283 bolsas e mobilizou 175.685 candidatos à doação de sangue. No mesmo período, também foram feitos 8.427 cadastros de doadores de medula óssea.

Em 2023, a Hemoba coletou 130.076 bolsas de sangue e cadastrou 168.549 voluntários para doação.

História

A Fundação Hemoba foi criada em 26 de julho de 1989, ainda nas dependências do Hospital Roberto Santos, em Salvador, tendo como primeiro diretor geral Aurelino Santana. O objetivo era oferecer os serviços de hematologia e hemoterapia em todo estado da Bahia, inclusive o desenvolvimento do ensino e pesquisa, diretamente ou mediante convênios ou contratos com entidades públicas e particulares sem fins lucrativos.

Em 15 de março de 1993, com a construção do Hemocentro Coordenador, a Hemoba ganhou uma nova sede em Salvador. Desde então, com a política de regionalização da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, foram implantadas cinco unidades hemoterápicas na capital e 21 unidades em diversas regiões do interior do estado, além de três unidades móveis de coleta.

Fotos: Jamile Amine / GovBA

