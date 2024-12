Prefeitura de Jequié segue com programa de pavimentação e contempla novas ruas do Loteamento Parque da Colina

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura, segue avançando com um consistente programa de pavimentação, levando melhorias significativas para a vida dos moradores de diversos bairros e localidades do município. As obras de pavimentação em concreto usinado chegaram ao Loteamento Parque da Colina, no Jequiezinho, transformando ruas de terra, poeira e lama em vias seguras e transitáveis. Essa iniciativa integra os esforços da administração municipal em garantir qualidade de vida e mobilidade urbana à população.

O uso do concreto usinado, aplicado em vias mais estreitas e de menor extensão, complementa o trabalho de pavimentação asfáltica, realizado nas ruas mais extensas e que permitem a passagem do maquinário utilizado na aplicação do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). A concretagem oferece alta durabilidade e resistência, sendo ideal para garantir uma infraestrutura sólida e de longa vida útil, reforçando, também, o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento urbano e o atendimento das demandas dos cidadãos.

Para o secretário de Infraestrutura, Lucindo Menezes, ao transformar ruas anteriormente marcadas pela precariedade em vias modernas e transitáveis, a Prefeitura contribui para a segurança viária, tanto dos pedestres quanto para os veículos que circulam nas vias. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários