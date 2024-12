Ouvidor da Alba, deputado Hassan participa da 27ª Conferência Nacional da Unale no RJ

Ouvidor da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Hassan (PP) participa, no Rio de Janeiro, da 27ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), maior encontro parlamentar da América Latina, evento que aconteceu ontem terça-feira (3), até quinta-feira (5), no Centro de Convenções Expo Mag. O evento terá debates com foco nas discussões acerca da introdução de novas tecnologias na educação e aprimoramento do processo educacional em todas as fases de aprendizagem.

Salientando que “é importante buscar soluções que contribuam para um sistema educacional mais inclusivo e eficaz, bem como disponibilizar ao cidadão informações e meios de acessos ao poder legislativo”, o deputado Hassan considerou que “essa conferência representa excelente oportunidade para troca de idéias e experiências para fortalecer as políticas públicas”. Entre os temas que serão debatidos, o parlamentar destacou as palestras “O papel do Legislativo na transformação educacional”, “O papel das escolas legislativas na formação dos servidores nas políticas públicas”, e “Educação Legislativa e Pós-graduação Lato Sensu: perspectivas na formação do servidor”, que ocorrerão ao longo da programação.

O ouvidor da Alba lembrou que a Assembleia Legislativa da Bahia é finalista do Prêmio Unale Assembleia Cidadã 2024, premiação que visa incentivar projetos dedicados à humanização e a eficiência do serviço público e do Poder Legislativo. Na 5ª edição do prêmio, promovido pela Unale, a Alba foi um dos destaques na categoria Gestão, em virtude do projeto “Central de Atendimento ao Cidadão: Modernização, Transparência e Serviços”, avançando à etapa final. Hassan explicou que a elaboração do projeto e a posterior execução foram autorizadas pelo presidente Adolfo Menezes, por meio de um ato ad referendum da Mesa Diretora da Alba. O Núcleo de Atendimento ao Cidadão (NAC) representou uma modernização da Ouvidoria da Casa Legislativa baiana, funcionando como departamento responsável pela gestão do Centro de Atendimento ao Cidadão.

Hassan detalhou que a Ouvidoria da Assembleia Legislativa da Bahia é o órgão de comunicação entre a Assembléia e o cidadão, e tem o objetivo de viabilizar a interlocução entre a sociedade e a instituição legislativa baiana. “A Ouvidoria tem a missão de ser a voz do cidadão, de garantir sua comunicação com o poder legislativo, e de fazer com que o ponto de vista, o pensamento e anseios do cidadão sejam conhecidos pela Casa das Leis, assegurando ao cidadão, o direito de participação social”, informou o deputado, detalhando que “a Ouvidoria é espaço de diálogo com escuta qualificada, onde o cidadão tem voz e é ouvido, fortalecendo a relação entre a sociedade e a Assembleia Legislativa da Bahia, visando promover a melhoria dos serviços oferecidos”. Por isso, complementou, “é preciso destacar o trabalho desenvolvido pela equipe do NAC, sendo uma grande referência para as demais ouvidorias parlamentares”.

Exemplo disso, apontou o deputado é a cartilha desenvolvida por essa equipe, que mostra com clareza as atividades desenvolvidas por nossa Ouvidoria, organizada em perguntas e respostas, que auxilia o cidadão a compreender o que é a Ouvidoria Parlamentar da Alba, o que faz e como trabalha.

