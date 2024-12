Evento na Sesab marca os 50 anos da Revista Baiana de Saúde Pública e o lançamento do Selo Inovação e Ciência

Um evento realizado no Auditório Lúcia Alencar, na Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), nesta quarta-feira (4), marcou os 50 anos da Revista Baiana de Saúde Pública (RBSP), periódico da Sesab, que se consolidou como espaço científico importante para debates, discussões e apresentações de pesquisas e inovação na área da saúde.

Durante o encontro promovido pela Superintendência de Recursos Humanos da Saúde (Superh/Sesab), os participantes discutiram o papel histórico da revista e sua relevância para o Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia. Além disso, foram apresentadas novidades para o marco de 50 anos da RBSP.

Integraram a mesa de abertura o subsecretário da Saúde do Estado, Paulo Barbosa; a superintendente da Superh, Janaína Peralta; o editor geral da RBSP, Hêider Pinto; o diretor geral da Editora Rede Unida, Alcindo Antônio Ferla; o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço; e o presidente do Conselho Estadual de Saúde (CES), Marcos Gêmeos.

A programação incluiu três paineis, sendo o primeiro deles conduzido pelo Prof. Dr. Jairnilson Paim, sobre o tema “O papel histórico da RBSP”. No segundo, foi discutida “A importância da RBSP para o SUS”, com a participação de Felipe Proenço, Hêider Pinto e Lorene Louise Silva Pinto, ex-editora geral da Revista.

Já no terceiro, conduzido por Heider Pinto e o diretor-geral da Editora Rede Unida, Alcindo Antônio Ferla, foi apresentado o novo Projeto Editorial da RBSP e o lançamento do Selo Ciência e Inovação, iniciativa que tem como objetivo, certificar revistas científicas e editoras que valorizam e dão espaço a artigos sobre relatos de experiência no SUS.

Para a superintendente da Superh, a RBSP simboliza a defesa da pesquisa em Saúde. “Essa é uma revista para a comunidade científica. É isso que a gestão desse governo preza”, afirmou.

O subsecretário Paulo Barbosa destacou a importância histórica da RBSP. “Ao tempo que criamos um espaço de registro, produção e formulação científica e de políticas de saúde, criamos um registro histórico fundamental para a Secretaria da Saúde”, ressaltou.

Novidades

Para o marco de 50 anos, a RBSP ganhou uma capa de edição especial, que traz novas cores e uma iconografia exclusiva, composta por símbolos que resgatam a trajetória da Revista. A nova estampa é formada por 15 elementos simbólicos, apresentados de forma abstrata.

Entre eles estão partes da bandeira da Bahia, a cruz do SUS, as janelas da Sesab, Sol (em referência a estampa da primeira porta da Sesab) e o número 74 (referenciando o ano de fundação da revista). Já a paleta de cores é composta por azul, bege, laranja e dourado.

Além disso, foram anunciados os lançamentos do “Selo Inovação e Ciência: Ação, Inovação e Conhecimento em Saúde” e a chamada conjunta “50 anos da Revista Baiana de Saúde Pública”, promovidas pela RBSP, em parceria com a Editora Rede Unida.

Selo

O “Selo Inovação e Ciência: Ação, Inovação e Conhecimento em Saúde” representa uma rede de iniciativas com o intuito de estimular a aproximação da pesquisa e da inovação em saúde nos sistemas e serviços locais, com disseminação em formato aberto.

A implementação se dará em dois eixos. O primeiro deles é a articulação de uma rede colaborativa de periódicos e iniciativas editoriais de acesso aberto e voltadas para o desenvolvimento do trabalho na saúde e em educação na saúde.

O segundo é a abertura de uma plataforma integrada de acesso e disseminação de conhecimentos e inovações para o trabalho na saúde e educação, comprometidas com o desenvolvimento do trabalho no cotidiano dos serviços e da educação na saúde.

De acordo com Hêider Pinto, este é um projeto desenvolvido para agir contra o desperdício da experiência. “Ser um lugar que estimula quem está no cotidiano da construção do Sistema da Saúde, seja na gestão, na educação, no trabalho ou na participação popular [a publicar trabalhos sobre as suas percepções dentro desses contextos] e para que as pessoas tenham um jeito fácil de buscar essas informações”, detalhou ele.

Chamada pública

Outro fruto desta parceria é a chamada conjunta de manuscritos sobre os 50 anos da RBSP, que selecionará produções que abordem temáticas relacionadas ao quinquagenário da revista e ao desenvolvimento da saúde pública na última metade do século, para publicação na Revista Revista Saúde em Redes, da editora Rede Unida, na RBSP ou como capítulos de livros.

A previsão é de que os editais do selo e da chamada conjunta sejam lançados no dia 19 de dezembro, no site de ambos os periódicos.

Fotos: Jamile Amine / Saúde GovBA

