SEC divulga calendário de exames para certificar interessados em concluir Educação Básica

Os Exames de Certificação Estadual da Bahia do Programa Comissão Permanente de Avaliação (CPA) Digital têm início no dia 9 de março e prosseguem até 10 de dezembro deste ano, conforme divulgação da Secretaria da Educação do Estado (SEC) no Diário Oficial do Estado, desta terça-feira (3). Realizados pelas unidades certificadoras, vinculadas às instituições de ensino da rede estadual, os exames possibilitam a qualquer indivíduo que não concluiu uma ou mais etapas da Educação Básica finalizar os seus estudos, sem precisar se matricular em uma escola.

Os candidatos interessados em se inscreverem para os exames de certificação deverão realizar o pré-cadastro no site da CPA Digital (cpadigital.educacao.ba.gov.br) e, obrigatoriamente, realizar cadastro e agendamento, através do Sistema de Gestão e Certificação On-line, e o pré-cadastro para obter login e senha do Sistema de Apoio à Gestão da Aprendizagem (SAGA).

Na data e horário estabelecidos no ato da solicitação no Sistema SAGA, os candidatos deverão anexar os documentos solicitados. Após análise e validação, a Secretaria da Educação irá liberar o ambiente de agendamento das provas de certificação, que serão aplicadas até dezembro de 2026, por área de conhecimento nos níveis de Ensino Fundamental para os maiores de 15 anos e de Ensino Médio, para os maiores de 18 anos.

O Programa CPA Digital poderá realizar de modo itinerante a aplicação de exames de certificação, por meio de Termo de Compromisso e Plano de Trabalho, estabelecido entre o Governo do Estado e os municípios, empresas e organizações público/privadas, ONGS, instituições e associações legalmente constituídas, a fim de atender ao interessado que, por força do trabalho, da distância e das condições financeiras, não dispõe de recursos e tempo para acessar as unidades certificadoras.

Ascom SEC
Foto ilustrativa: Elisabeth Guerra

