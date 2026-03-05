Desenvolvimento: Robotic Software
SEC divulga calendário de exames para certificar interessados em concluir Educação Básica
Os candidatos interessados em se inscreverem para os exames de certificação deverão realizar o pré-cadastro no site da CPA Digital (cpadigital.educacao.ba.gov.br) e, obrigatoriamente, realizar cadastro e agendamento, através do Sistema de Gestão e Certificação On-line, e o pré-cadastro para obter login e senha do Sistema de Apoio à Gestão da Aprendizagem (SAGA).
Na data e horário estabelecidos no ato da solicitação no Sistema SAGA, os candidatos deverão anexar os documentos solicitados. Após análise e validação, a Secretaria da Educação irá liberar o ambiente de agendamento das provas de certificação, que serão aplicadas até dezembro de 2026, por área de conhecimento nos níveis de Ensino Fundamental para os maiores de 15 anos e de Ensino Médio, para os maiores de 18 anos.
O Programa CPA Digital poderá realizar de modo itinerante a aplicação de exames de certificação, por meio de Termo de Compromisso e Plano de Trabalho, estabelecido entre o Governo do Estado e os municípios, empresas e organizações público/privadas, ONGS, instituições e associações legalmente constituídas, a fim de atender ao interessado que, por força do trabalho, da distância e das condições financeiras, não dispõe de recursos e tempo para acessar as unidades certificadoras.
Ascom SEC
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.