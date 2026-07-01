Prefeitura de Jequié convoca candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado REDA para reforçar equipes da Saúde

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, publicou o Edital de Convocação Nº 20, de 30 de junho de 2026, convocando candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado destinado ao provimento de vagas de níveis superior, médio e técnico, em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). A medida integra a política de fortalecimento da rede municipal de saúde e visa ampliar as equipes responsáveis pelos serviços prestados à população, garantindo maior eficiência e continuidade dos atendimentos.

Os candidatos convocados deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Dom Pedro II, nº 08, Centro, próximo à Primeira Igreja Batista, sala 23, no prazo de dois dias úteis, contados a partir da publicação do edital, para assinatura do Termo de Aceitação ou de Desistência da função. A convocação segue o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, homologado por meio do Decreto nº 27.013, de 20 de outubro de 2025, conforme previsto no Edital nº 01, de 19 de junho de 2023.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de que os candidatos observem atentamente os prazos estabelecidos no edital, uma vez que o não comparecimento dentro do período previsto implicará em renúncia à vaga, sendo convocado o candidato subsequente, conforme a ordem de classificação. A iniciativa reafirma o compromisso da Prefeitura de Jequié com o fortalecimento da Assistência à Saúde, investindo na recomposição e ampliação das equipes para assegurar um atendimento cada vez mais qualificado à população.

Confira o Edital de Convocação Nº 20, de 30 de junho de 2026, do Processo Seletivo Simplificado em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA):

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