Desaparecimento de mecânico mobiliza familiares em Ipiaú e Ubatã; carro foi encontrado abandonado

O mecânico Alexssandro Oliveira Santos, de 44 anos, morador da Rua Borges de Barros, no Centro de Ipiaú, está desaparecido desde o último sábado (27). Familiares buscam informações que possam ajudar a localizar o paradeiro dele e registraram um boletim de ocorrência na Delegacia Territorial de Ubatã.

De acordo com a irmã, Laisa Oliveira dos Santos, Alexssandro saiu de casa informando que seguiria para Ubatã, onde passaria a noite na residência da mãe. Ele chegou ao local, mas deixou a casa por volta das 17h, dizendo que iria verificar um serviço. Desde então, não fez mais contato com familiares ou amigos.

No domingo, o veículo utilizado por Alexssandro foi localizado abandonado nas proximidades do trevo da BR-330, no acesso ao município de Gongogi. As circunstâncias em que o automóvel foi encontrado ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pela polícia.

A família pede o apoio da população na busca por informações que possam contribuir para localizar o mecânico. Qualquer informação pode ser comunicada à Polícia Civil ou diretamente aos familiares pelo telefone e WhatsApp (73) 98142-3733. Informações e Foto: Giro Ipiaú

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