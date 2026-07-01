Paraná Pesquisas/BN: ACM Neto mantém dianteira na corrida eleitoral baiana, mais de 10% a frente de Jerônimo

Dados do levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, sob encomenda do Bahia Notícias, mostram que ACM Neto (União) oscilou positivamente em intenções de voto para o Governo da Bahia, enquanto o governador Jerônimo Rodrigues (PT) oscilou negativamente em um espaço de dois meses. As variações aconteceram dentro a margem de erro de 2,6 pontos percentuais. A comparação é entre pesquisas realizadas em maio e junho de 2026, registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob números BA-03619/2026 e BA-04848/2026.

O ex-prefeito de Salvador aparece agora como opção para 49,2%, enquanto o governador ficou com 37,5%. No levantamento de maio, ACM Neto tinha 47,8% e Jerônimo aparecia com 38,7%. O outro candidato, Ronaldo Mansur (PSOL), tinha 1,7% e chegou a 1,9%.

No cenário estimulado, quando são apresentados os nomes dos candidatos, nenhum, brancos ou nulos chegaram a 6,9% e não sabem ou não opinaram marcaram 4,5% – um decréscimo, dentro da margem de erro, de 0,4% na comparação com o levantamento anterior. Informações e Foto: SITE BAHIA NOTÍCIAS

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