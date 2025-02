Deputado Hassan assume a 3ª vice-presidência da Assembleia legislativa da Bahia

O deputado Adolfo Menezes (PSD), foi reeleito nesta segunda-feira (3) presidente da Assembleia Legislativa da Bahia para o biênio 2025/2027, tendo como primeira vice-presidente a deputada Ivana Bastos (PSD). O deputado municipalista Hassan (PP), que exerce seu primeiro mandato parlamentar, foi eleito para compor a mesa diretora como terceiro vice-presidente, numa demonstração de reconhecimento de sua capacidade de articulação e intensa atividade parlamentar.

Hassan agradeceu a confiança dos seus pares, e disse que “para mim é uma honra fazer parte da mesa diretora desta casa legislativa”. Sobre sua atuação, ele definiu que “nosso trabalho parlamentar tem sido pautado por ações que visam contribuir para o desenvolvimento da nossa Bahia, com um olhar especial para promover o fortalecimento das nossas cidades e bem estar social do nosso povo”.

Eleito com 60.718 votos de baianos e baianas de 284 municípios, o deputado Hassan firma-se a cada dia como um dos parlamentares mais atuantes e influentes do legislativo baiano. No final de 2023, seu primeiro ano na Alba, teve seu trabalho ressaltado por veículo especializado em cobertura política que o destacou como o quinto entre os 63 deputados que mais apresentaram proposições, entre projetos de lei, indicações, moções e requerimentos. No final do ano passado, jornalistas credenciados no Comitê de Imprensa Edson Alves, colocaram Hassan no Top 10, entre os deputados que mais se destacaram na atuação parlamentar, participação nas comissões, no plenário, nos bastidores e trabalho por suas bases.

A mesa diretora da Alba para o biênio 2025/2027 ficou assim constituída: presidência, Adolfo Menezes (PSD), 1ª vice-presidência, Ivana Bastos (PSD), 2ª vice-presidência, Marquinho Viana (PV), 3ª vice-presidência, Hassan (PP), 4ª vice-presidência, Laerte do Vando (Podemos). 1ª secretaria, Samuel Júnior (Republicanos), 2ª secretaria, Kátia Oliveira, (União), 3ª secretaria, Vitor Azevedo (PL), e 4ª secretaria, Fabrício Falcão (PCdoB).

