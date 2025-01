Governo do Estado lança processo seletivo com 241 vagas para técnicos temporários na Adab

O Governo do Estado da Bahia lançou o edital de processo seletivo com 241 vagas para contratação temporária de técnicos de nível médio, por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), para a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab). As inscrições poderão ser feitas entre os dias 15 e 28 de janeiro.

As vagas estão divididas em duas áreas de atuação: 201 vagas para Auxílio à Fiscalização e 40 vagas para Administração. As oportunidades estão distribuídas entre Salvador e diversas cidades do interior, como Feira de Santana, Juazeiro, Barreiras e Vitória da Conquista.

A remuneração inicial para ambas as áreas de atuação será de R$ 2.806,56, com carga horária de 40 horas semanais. O processo seletivo contará com um percentual de 30% das vagas destinadas a candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos), além de 5% das vagas reservadas para pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente.

A seleção será realizada em uma única etapa, composta por avaliação curricular, que será de caráter eliminatório e classificatório. Os interessados devem se inscrever pela internet. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

