Crianças, adolescentes e pessoas idosas assistidas pela Prefeitura de Jequié participam de atividades relacionadas ao projeto Colônia de Férias 2025

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, segue realizando a “Colônia de Férias 2025”, um projeto que contempla centenas de crianças, adolescentes e pessoas idosas assistidas pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município. As atividades foram iniciadas em janeiro e se estendem até o dia 19 de fevereiro, proporcionando um período de integração e convivência para os participantes. O projeto tem como principais objetivos estimular a socialização, promover o lazer e fortalecer a inclusão social, buscando garantir a eficácia da implementação de políticas públicas voltadas à promoção da qualidade de vida.

A programação inclui uma série de atividades recreativas, esportivas e culturais, além de passeios e visitas a áreas de lazer na Zona Rural e outros espaços de convivência. Entre as ações, os participantes têm acesso a momentos de recreação, podendo desfrutar de banhos de piscina, almoços e lanches. As crianças, adolescentes e pessoas idosas são acompanhadas por equipes técnicas dos SCFVs do Mandacaru, Joaquim Romão, Pau Ferro, Alto da Bela Vista, Curral Novo, Amaralina e Jequiezinho, garantindo um atendimento adequado às suas necessidades, com segurança e cuidado. Informações e Foto: SECOM/PMJ

