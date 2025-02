Polícia Militar da Bahia completa 200 anos de conquistas e desafios

PMBA, Uma força a serviço do cidadão, há 200 anos essa afirmação norteia o trabalho da Polícia Militar da Bahia, que tem se consolidado como uma das instituições mais antigas e fundamentais para a segurança pública no país. A comemoração, realizada nesta segunda-feira (3) na Vila Policial Militar do Bonfim, em Salvador, contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, além de autoridades, familiares e a comunidade em geral.

Na ocasião, o governador destacou a importância da PM na manutenção da ordem e segurança pública ao longo da história. “A confiança que o povo da Bahia tem nessa polícia, bicentenária. Nós temos muitas inovações e muito trabalho aqui. Já vi diversas demonstrações de coragem dos nossos policiais. Me engrandece muito estar aqui hoje como governador do Estado e celebrar 200 anos de uma instituição de muito respeito da segurança pública nacional”, destacou o governador.

Ao comentar os desafios futuros da PM, o comandante-geral, coronel Paulo Coutinho, declarou que “é levar segurança ao nosso cidadão e, sobretudo, acolher em qualquer situação que for preciso. É isso que a Polícia Militar faz, são essas nossas diretrizes com a implementação de novas tecnologias e maior número de recursos humanos”.

Criada oficialmente em fevereiro de 1825, com o nome de Corpo de Polícia, a corporação passou por transformações significativas, acompanhando os momentos históricos e as mudanças na sociedade. Ao longo da trajetória, a corporação enfrentou e superou desafios, se tornando referência em vários aspectos de atuação, desde a proteção ao patrimônio público até o trabalho de policiamento ostensivo e repressivo nas ruas, e tem se destacado pela atuação no contexto das grandes operações de combate ao crime organizado.

“Uma força a serviço do cidadão que envolve não só o trabalho preventivo, também educacional, de homens e mulheres que honram essa farda, para proteger, mesmo que seja com sacrifício da própria vida. Então, muito importante e emblemática essa instituição, que é, além de respeitada pelos baianos, referência nacional”, comentou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

O evento foi marcado pelo desfile da tropa, exibição de paraquedismo e da banda de música. O destaque foi a entrega da medalha comemorativa a personalidades civis e militares pelas ações a favor da instituição. A secretária de Promoção da Igualdade Racial, Ângela Guimarães, foi uma das condecoradas.

“É uma honra ser agraciada por uma instituição bicentenária, que tem tantos serviços para o estado, para a sociedade baiana, que goza desse reconhecimento”, comemorou a secretária Angela.

Como parte das celebrações, ocorreu o lançamento do site bicentenario.pm.ba.gov.br, do livro e a reforma do Quartel do Comando Geral. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

