Mulheres recebem 19,4% a menos que os homens e certificação do Selo Lilás visa reduzir essa e outras desigualdades de gênero no mundo do trabalho

As mulheres recebem 19,4% a menos que homens no mundo do trabalho. Na liderança, a diferença é de 25,2% e apenas 37,4% dos cargos gerenciais são ocupados por mulheres. Quando se fala em mundo do trabalho, as estatísticas também indicam que 80% das mulheres conhecem ou já presenciaram situações de assédio no trabalho. Estes e outros dados foram apresentados pela Secretaria das Mulheres do Estado (SPM), nesta terça-feira (4), para instituições públicas e prestadoras de serviços do Estado, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador, durante encontro sobre o Selo Lilás, certificação do Governo do Estado, por meio da SPM, que visa a valorização das mulheres e o enfretamento das desigualdades de gênero no mundo do trabalho.

A superintendente de Promoção e Inclusão Socioprodutiva da SPM, Luciana Mota, que representou a secretaria das Mulheres do Estado, Neusa Cadore, falou sobre o edital para a segunda edição do Selo Lilás, cujas inscrições seguem abertas até 12 de fevereiro pelo site www.selolilas.spm.ba.gov.br. Luciana também mostrou como o Selo pode contribuir para reduzir as desigualdades de gênero no mundo do trabalho.

“É importante enfatizar que o Selo Lilás foi instituído por lei e decreto que, ao serem implementados, provocam na sociedade como um todo, uma reflexão para ação dirimindo as desigualdades de gênero. Isso possibilita termos um edital e nos leva a termos esse diálogo permanente sobre diversas questões como remuneração, mulheres nos espaços de poder e decisão, o enfretamento de todas as formas de violência e até a dimensão do cuidado e da saúde mental no ambiente de trabalho”, afirmou.

A superintendente pontuou benefícios da certificação para as empresas. Ela citou como exemplo a atração de investimentos, na medida em que parceiros de negócios estão cada vez mais atentos à responsabilidade social, à inclusão e o diferencial competitivo das empresas que promovem a igualdade de gênero. Outro destaque foi a ampliação dos lucros, uma vez que a presença das mulheres evidencia progressos em termos de criatividade, inovação e melhora da opinião da clientela.

Na Bahia, 83 empresas já foram certificadas pelo Selo Lilás, em 2024, dentre as quais está a Bahia Pesca. Milena Khoury, coordenadora técnica da Bahia Pesca, falou sobre os reflexos da certificação no ambiente de trabalho. “Hoje, a gente tem alguns benefícios internos para incentivos de liderança feminina, para auxílio creche, para auxílio alimentação, auxílio lactante e a própria atividade de maternidade aumentada. O mais importante disso tudo para mim é a mulher se sentir segura e com igualdade, pois isso afeta diretamente o lado emocional e em a gente poder trabalhar com tranquilidade e segurança. Com certeza, isso tudo que é previsto no Selo Lilás beneficia as empresas”, afirmou.

Luciana Damasceno, da Empresa Escrita, falou do interesse no Selo Lilás. “Estamos buscando essa certificação, porque a gente acredita que a empresa tem a visibilidade em relação a todo esse projeto que está sendo colocado, pois o selo é um reconhecimento dos esforços contínuos e do comprometimento que a gente está vendo dentro da empresa”, comentou.

Sobre o Selo Lilás – O Selo Lilás foi criado com base na Lei Estadual 14.343, de 2021, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 22.173/2023, de 20 de julho de 2023. Para obter a certificação, empresas, entidades com e sem fins lucrativos e organizações interessadas devem comprovar a adoção de medidas voltadas à promoção da igualdade de gênero e à valorização das mulheres, tais como: políticas antidiscriminatórias, promoção da igualdade salarial, incentivo à liderança feminina e ao desenvolvimento profissional e flexibilização de jornadas de trabalho para funcionárias gestantes ou lactantes.

Saiba mais sobre o Selo Lilás e acesse o edital completo no site: www.mulheres.ba.gov.br.

