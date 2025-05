Vacina contra influenza é liberada para toda população a partir de 6 meses de idade

Atendendo recomendação do Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) ampliou, desde a terça-feira (20), a vacinação contra a gripe para o público geral. Indicado para pessoas a partir de 6 meses de idade, o imunizante é seguro e permanece disponível em todos os postos de saúde.

O objetivo da medida é proteger a população contra sintomas graves da Influenza e evitar óbitos, principalmente no período de sazonalidade das doenças respiratórias.

Desde o início da campanha de vacinação contra a gripe, no último mês de março, 21,2 milhões de doses foram aplicadas no público prioritário em todo o país. Para garantir os estoques, o Ministério da Saúde distribuiu aproximadamente 60 milhões de doses para o país, com o objetivo de intensificar a imunização e alcançar a cobertura de 90% contra a Influenza.

De acordo com a pasta, o vírus da gripe sofre mudanças frequentes, e por isso a vacinação anual é fundamental. A imunização pode reduzir entre 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias, de 39% a 75% a mortalidade global e em aproximadamente 50% as doenças relacionadas à influenza.

Na Bahia, mais de 1,2 milhões de doses foram aplicadas até o momento, colocando o estado na quinta posição no ranking nacional de imunizações contra a gripe.

A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações da Sesab, Vânia Rebouças, chama atenção para a prevalência da Influenza nos primeiros meses do ano. “De fevereiro até o mês de março, começamos a ver um maior número de casos do rinovírus e da influenza. Quando nós nos vacinamos, conseguimos bloquear a transmissão desse vírus”, alerta.

Fotos: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

