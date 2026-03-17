Assembleia Legislativa da Bahia concede título de Cidadão Baiano ao diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro

Em cerimônia realizada na ultima segunda-feira (16), na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Jeandro Ribeiro, recebeu o Título de Cidadão Baiano. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Euclides Fernandes e reconhece a trajetória do gestor marcada pelo compromisso com o desenvolvimento social, econômico e humano da Bahia.

Nascido em São Paulo, Jeandro Ribeiro cresceu desde a infância no município de Camacan, no sul da Bahia, onde construiu forte ligação com o meio rural. Economista formado pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e técnico em Agropecuária pela Escola Média de Agropecuária Regional de Uruçuca (EMARC), ele construiu sua trajetória profissional dedicada ao fortalecimento da agricultura familiar e ao desenvolvimento rural sustentável.

Ao longo da carreira, atuou em instituições como a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), além de trabalhar diretamente com assentamentos da reforma agrária e iniciativas voltadas à inclusão produtiva no campo. Também integrou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), onde foi chefe de gabinete e secretário de Desenvolvimento Rural do Estado. Desde 2023, está à frente da CAR, empresa pública vinculada à SDR.

Durante a cerimônia, Jeandro Ribeiro destacou a emoção pelo reconhecimento.

“Recebo essa homenagem com muita gratidão. Tornar-me cidadão baiano de fato e de direito é motivo de grande orgulho. Mais do que um reconhecimento pessoal, esse momento simboliza uma trajetória construída com diálogo, compromisso público e dedicação ao fortalecimento da agricultura familiar, do desenvolvimento rural e das políticas públicas que transformam vidas na Bahia”, afirmou.

Para o deputado Euclides Fernandes, a homenagem é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo gestor. “Essa é uma justa homenagem a quem dedica seu trabalho ao desenvolvimento da Bahia, com ações voltadas à sustentabilidade, à zona rural e à agricultura familiar”, destacou o parlamentar.

A solenidade contou com a presença de familiares, amigos, parlamentares, secretários estaduais, representantes de movimentos sociais e equipes técnicas da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e da CAR.

Fotos: André Frutuôso – Ascom/CAR

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