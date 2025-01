Termina nesta quinta-feira (23) prazo de inscrição em cursos técnicos gratuitos

O prazo de inscrição para os cursos técnicos gratuitos voltados a quem já concluiu o Ensino Médio termina nesta quinta-feira (23). Ofertadas pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), as formações são uma oportunidade ímpar para um aprendizado profissional de qualidade em instituições da rede pública estadual. Ao todo, são 13.055 vagas e 39 cursos técnicos, distribuídos em 96 municípios dos 27 Territórios de Identidade. As inscrições devem ser realizadas no Portal da Educação ( www.educacao.ba.gov.br ).