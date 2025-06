Prefeito de Jequié anuncia investimentos de cerca de R$ 100 milhões durante abertura do São João na Vila Junina

A noite deste sábado, 14, marcou a abertura oficial do “Melhor São João da Bahia” com o início da programação da Vila Junina, na Praça Rui Barbosa. O evento, realizado pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, contou com a presença de diversas autoridades e um grande público. Além do gestor municipal, estiveram presentes o vice-prefeito, Flávio Santana, conhecido como Flavinho; demais secretários municipais; e os vereadores Gilvan Santana, líder da maioria na Câmara; Matheus Macedo, o Budega; Ladislau Bulhões, o Bui; Daubt Rocha, o Colorido; Maria Aparecida Souza, a Pró Cida; e Aroldo Brito.

Durante a solenidade de abertura, o prefeito Zé Cocá surpreendeu a todos ao anunciar um pacote de novos investimentos que totalizam cerca de R$ 100 milhões. Esses recursos serão aplicados em diversos setores do município, visando aprimorar a infraestrutura e os serviços públicos. Entre as principais intervenções destacam-se a construção da Policlínica Municipal, com um investimento de R$ 10 milhões; a aquisição de tablets para agentes comunitários; a construção e reforma de refeitórios, auditórios e quadras em unidades escolares; a edificação de novas escolas como a Nossa Senhora da Luz, no bairro KM 3, e a Celi de Freitas; a requalificação do Centro Educacional Professor Brito; a requalificação da Escola Municipal Jornalista Fernando Barreto; e a construção de creches nos bairros Cansanção e Barro Preto. O investimento em educação será complementado com a aquisição de novos ônibus e mobiliário escolar, garantindo um ambiente de aprendizado mais moderno e confortável.

Na área da Saúde e Infraestrutura, os investimentos incluem a construção de novas unidades de saúde na sede, entre elas, uma no Loteamento Sol Nascente e outra no Residencial Segredo; seis Unidades de Saúde da Família na Zona Rural; a ampliação da drenagem pluvial e construção de bueiros rurais; a requalificação de diversas praças; a construção de pontos de ônibus; a edificação de um Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS Infantil); a construção de campos society em unidades escolares; e a aquisição de duas novas ambulâncias, entre uma série de novas obras, reformas, construções e serviços. Essas ações demonstram o compromisso na promoção do desenvolvimento integral do município, abrangendo desde a Educação e Saúde até a mobilização urbana e o lazer, impactando positivamente a vida de todos os jequieenses.

Ao final de seu discurso, o prefeito Zé Cocá expressou seu entusiasmo.

“O São João de Jequié é, sem dúvida, o Melhor São João da Bahia, e é com essa energia que anunciamos um futuro ainda mais promissor para nossa cidade. Esses investimentos de quase R$ 100 milhões são a prova do nosso compromisso em construir uma Jequié mais justa, com mais Saúde, Educação de qualidade, infraestrutura moderna e oportunidades para todos! Estamos trabalhando incansavelmente para que cada jequieense sinta orgulho de viver aqui e veja a transformação acontecer em cada canto do nosso município.”, comemorou o prefeito de Jequié, Zé Cocá.

