Polícia Civil da Bahia promove ampla programação em alusão ao Mês da Mulher

Em alusão ao Mês da Mulher, a Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (Depin), promoverá uma série de atividades em todo o estado ao longo de março. A iniciativa reúne palestras com esclarecimentos sobre direitos das mulheres, com foco na família e no fortalecimento de um olhar atento para a identificação de situações de vulnerabilidade, além de campanhas educativas, eventos solidários, abordagens preventivas, caminhadas, mobilizações nas ruas e mutirões de atendimento.

A mobilização tem como objetivo ampliar o acesso à informação, fortalecer a rede de proteção das mulheres e incentivar a denúncia de casos de violência, promovendo a conscientização e a prevenção. Para a diretora do DPMCV, delegada Juliana Fontes, março é um mês simbólico, mas o compromisso da Polícia Civil com a proteção das mulheres é permanente. ”A mobilização em todo o estado reafirma nossa atuação preventiva e integrada”, pontuou.

As ações serão desenvolvidas pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams) e pelos Núcleos Especializados de Atendimento à Mulher (Neams) e nos municípios que ainda não possuem unidade especializada, os atendimentos e atividades ocorrerão por meio das Deams Itinerantes, garantindo o alcance da programação em diversas regiões da Bahia.

Foto: Ascom / Polícia Civil

