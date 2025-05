Estudantes da rede estadual de ensino da Bahia chegam à final do Prêmio Criativos: Escola + Natureza

Três projetos de estudantes da rede pública estadual de ensino disputam a final do Prêmio Criativos: Escola + Natureza, promovido pelo Instituto Alana. São alunos do Colégio Estadual de Tempo Integral João Francisco da Silva, de Sítio do Quinto; do Colégio Estadual Mestre Paulo dos Anjos, em Salvador; e do Colégio Estadual de Tempo Integral Antônio Felipe Evangelista Neto, em Mutuípe. A Bahia teve, ainda, 20 projetos da rede estadual reconhecidos com menção honrosa: 17 no bioma Caatinga e três na Mata Atlântica.



No bioma Caatinga, o projeto “Observatório socioambiental – SOS Sertão”, do Colégio Estadual de Tempo Integral João Francisco da Silva, de Sítio do Quinto, mobiliza os estudantes Davyd Ryan de Oliveira, Gabriela Santos, Renatta Oliveira, Christian Ribeiro, Welbert Santana, Isabela Santa Rosa e Enzo Gonçalves. “A iniciação científica é uma grande porta que se abre”, destaca Davyd, entusiasmado com a oportunidade.



Na Mata Atlântica, dois projetos finalistas representam a rede estadual. Em Salvador, o Colégio Estadual Mestre Paulo dos Anjos, em parceria com o SENAI CIMATEC, concorre com o projeto “Sistema de filtragem para tratamento de água à base de carvão ativado da casca de coco”.



Já no município de Mutuípe, o projeto “O potencial sustentável do mel de cacau como alternativa ecológica para o controle de ervas daninhas”, do Colégio Estadual de Tempo Integral Antônio Felipe Evangelista Neto, é assinado pelos estudantes João Pedro Ferreira Santos, Eduardo Sousa Pereira, Nicolle de Jesus Nascimento, Mariana Aparecida Argolo Mota e Maria Gabriela Rocha Santos. “Esse projeto mudou a forma como vejo a ciência”, disse João Pedro.



O anúncio dos seis projetos vencedores será feito no dia 5 de junho. Cada grupo selecionado receberá R$ 12 mil e uma viagem para participar da COP30, em Belém (PA), em novembro. Informações e Foto: Ascom/SEC

Comentários no Facebook:

Comentários